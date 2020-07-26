新冠肺炎疫情全球肆虐，截至目前為止已逾1607萬人確診、64.5萬人染疫病故，口罩需求不減，但英國一名型男卻「將口罩當丁字褲穿」，僅遮住重點部位，赤身裸體的走在大街上，以行動嘲弄口罩政策。

隨著疫情持續失控，現在就連原本鐵齒不信邪的歐美國家也紛紛祭出口罩政策，要求民眾在公共場合必須戴口罩，防止疫情擴散。不過英國一名32歲男子卻故意唱反調，不是將口罩戴在臉上遮住口鼻，而是把它遮在重點部位，一絲不掛的走在倫敦牛津街頭。脫序舉止引來路過民眾注目。

據悉，這位男子名叫提姆謝夫（Tim Shieff），過去曾參與過電視節目《極限體能王》（Ninja Warrior）英國版和美國版，並拿下冠軍。但他對於口罩政策十分不以為然，大言不慚的表示「如果你不與上帝同在，疾病不管你是否戴口罩都會找上你」。