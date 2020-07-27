即使是忙碌的上班族也能快速、持久、輕鬆地跑步。

運用科學途徑設計出跑步方法「弘山理論」，

受到許多希望提升個人表現的市民跑者支持。

超高效率的跑法是什麼？

不少跑者都為了無法有效率地跑步而感到煩惱。那麼，具體而言究竟有多少跑者正在面對自己的瓶頸呢？這次，本書針對了約350名跑者進行了問卷調查，發現清楚明瞭自己瓶頸所在的人約佔全體的65%，而有具體嘗試克服瓶頸的跑者則佔全體約51%，只有一半左右。換言之，目前許多跑者未以正確的途徑解決跑法效率的問題。

【精彩書摘】

擺手

主要的煩惱

‧手臂容易打橫

‧容易太過用力

‧沒辦法筆直擺手

排在體幹姿勢、觸地之後，跑者最在意的第三名竟然是「擺手」，相信很多人都感到訝異吧？不過，我認為這個結果恰恰證明了跑步是一種全身運動，以及上下半身連動的重要性。

用中軸扭轉的力量幫助腳步

擺手的目的，在於「以身體的軸為中心有效率地扭動身體」。將身體的軸，也就是以脊骨為中心的上半身的旋轉力傳到骨盆，輔助抬腳的力量。

所以，如果靠近中軸中心的部分沒有確實扭轉，擺手的效果就會大打折扣。最常發生的情況， 就是擺手時整個肩膀都跟著動，或是往橫向擺手。整個肩膀都跟著擺的話，肩胛骨的動作會變得不標準，使中心的旋轉力變弱。而橫向擺手會讓手臂跑到身體的前面，抵銷軀體往前進的向量，使前進力打折。

正確的擺手動作， 是讓手肘從胸骨筆直地往後拉。由於手肘拉到身體後面時會稍微張開，因此實際上軌道從正上方看是斜的，不過擺手時只要想像筆直地擺就可以了。擺手時肩膀應放鬆，手臂輕輕下垂，運用鐘擺效應，只在手肘通過體幹的瞬間使力，保持自然放鬆的感覺。

維持基本姿勢（P.30），手臂前後擺動帶動肩胛骨，使身體以脊骨為中心前後扭動是最好的。有些跑者會讓手臂完全放下，以手肘伸直的狀態擺手，但由

於慣性的關係，手伸得愈長擺起來就愈吃力，所以擺手時彎曲手肘會比較節省能量。

擺手的目的是以身體中心施加扭力！

擺手的目的是以身體中心施加扭力！（圖／台灣東販提供）

擺手的目的是以身體中心施加扭力！（圖／台灣東販提供）

學習如何有效率地擺手！

運用鐘擺效應，在手肘盪回時使力。（圖／台灣東販提供）

運用鐘擺效應，在手肘盪回時使力

一般人常犯的浪費能量的錯誤擺手方式！（圖／台灣東販提供）

你的擺手動作有效率嗎？

拱肩－扭力不足、橫向擺手－推進力低、手臂伸直－增加下半身的負擔（圖／台灣東販提供）

拱肩

肩膀拱起來的話身體的扭力會變弱，讓身體變成左右搖擺的跑步姿勢。用這種方式擺手的人常常駝背，需要從基本姿勢重新檢視自己的跑姿。

→ 扭力不足

橫向擺手

手臂不自覺打橫往前擺，抵銷了身體前進的向量。用這種姿勢擺手的人通常是因為腹部沒有縮緊，同樣需要從基本姿勢修正起。

→ 推進力低

手臂伸直

根據慣性定律，物體愈長、愈大，控制起來就愈困難。這種擺手方式容易變成由下半身在控制姿勢，對腳的負擔很大。

→ 增加下半身的負擔

(本文摘自《最強跑步分析全書：顛覆舊有「常識」及「姿勢」，打造適合跑步的身體》/台灣東販出版)

【作者簡介】

弘山勉（HIROYAMA TSUTOMU）

筑波大學陸上競技部 男子驛站接力總教練

EVOLU 跑步俱樂部 首席教練

1966年10月12日生於栃木縣。畢業於筑波大學體育專門學群。就讀大學時曾以田徑部長距離選手身分，連續4年在箱根驛站接力大會出場。2年級時負責第九區，創下區間第二名的最高紀錄；4年級時擔任長距離部門的主將，負責花之二區。大學畢業後進入資生堂就職。期間靠自學方式訓練，入社旋即在90年度的別府大分每日馬拉松拿到第三名；同年12月的福岡國際馬拉松大賽則拿到個人最佳紀錄的第二名。隨後轉任教練職。自2007年到2013年擔任資生堂跑步俱樂部的總教練，培育出成功進軍亞特蘭大、雪梨、雅典三屆奧運的弘山（舊姓：鈴木）晴美等選手。其運用科學途徑設計出跑步方法“弘山理論”，受到許多希望提升個人表現的一般跑者支持。2015年4月就任筑波大學陸上競技部男子長距離教練。擔任以在箱根驛站接力大會出場為目標的「筑波大學 箱根驛站接力復活企劃」的推動者，並成功在2019年10月舉行的預選賽中脫穎而出，時隔26年達成了“箱根復活”的宿願。