許多人都十分擔心自己家的毛孩走失，但說不定牠只是暫時出去旅行而已喔！國外有隻貓咪在2011年離家就再也沒有回去，主人也漸漸放棄尋找，沒想到經過10年的時間他竟然神奇返家，也從當年的小毛頭變成1隻歷經滄桑的「貓大叔」。

貓咪走失10年後竟然和主人奇蹟重逢。(影片來源/YouTube/Lincoln County Humane Society/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，美國德州有名女子羅門（Frances Lommen）養了1隻灰色的緬因貓哈布斯（Hobbs）。任性的哈布斯平常就喜歡室內戶外兩邊跑，有時候甚至會私自離家數日，好幾次都被動保協會的人找到再送回家。2011年2月羅門兒子的朋友不知道哈布斯不愛回家的習性就開門讓牠出去，從此之後牠就徹底失蹤，怎麼找都找不到。時間久了羅門也開始說服自己「哈布斯顯然不喜歡我家，我一直在想為何要強迫牠回來呢？說不定牠已經找到新的歸宿了」。

沒想到在本月22日時，羅門竟接到林肯鎮人道協會（LCHS）的電話，表示有路人在林肯鎮25公里外的車站發現哈布斯，本來在前往人道協會的路上哈布斯又再度走失，最後靠著人道協會工作人員的努力，才終於又找到這隻叛逆的老貓。羅門相隔10年後再次見到愛貓內心又驚又喜，也感嘆走失當年才4歲的哈布斯已經從小鮮肉變成名符其實的「貓大叔」，現在哈布斯終於回到家，可以和主人一起安度晚年生活。