天氣越來越熱，不只人類吃不消，不少動物也都快要受不了了！國外一名網友日前就發現有隻巨大黑熊闖入自家後院，看到兒童泳池後更是迫不及待地跳進去，似乎是想泡水納涼，但是由於身軀太過龐大根本裝不下，只好不停調整位置「硬塞」，荒唐的模樣讓該名網友又好氣又好笑。

國外一名網友在後院澆花竟見到一隻黑熊闖入泡水。(影片來源/FB/Regina Keller/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，美國一名叫做凱勒（Regina Keller）的女子，因為家裡住在維吉尼亞州瓦利堡（Fort Valley）的喬治華盛頓國家森林（George Washington National Forest）裡，因此經常可以看見像是熊、鹿、狐狸等野生動物。日前她在家裡院子裡澆花，突然看到一隻大黑熊大剌剌地闖進來，一開始先愜意地四處閒逛，發現院子裡的兒童泳池後，更興奮的爬進去想泡水消暑，無奈身體太大，只能不停調整位置「硬塞」，玩了1個小時左右才被凱勒家人的聲音給嚇跑。

凱勒事後將影片PO到臉書上分享，瞬間造成瘋傳也引起熱議，不少網友紛紛留言「也太像人了吧」、「下次可以幫牠準備大一點的嗎」、「超萌」、「有夠愜意」。凱勒也指出這頭熊是她今年看過最大的熊，而且似乎2年前就已經造訪過她家，算是「熟客」。