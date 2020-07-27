今年夏天十分炎熱，之前受到太平洋高壓的影響，甚至在南投自動測站刷出百年來最高溫紀錄，讓不少民眾大呼吃不消。日前一名網友忘記把土雞蛋拿去冰箱冰，沒想到才經過半天的時間，雞蛋竟然「自體孵化」，蹦出一隻活生生的小雞，讓他當場傻眼。

有網友的岳母疆土雞蛋放在桌上，沒多久竟然「自體孵化」。(圖/原PO授權提供)

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示他岳母早上去拜訪朋友，順便從他們家的土雞場拿了幾顆雞蛋回家，沒想到才放在桌上不到半天的時間，竟然聽到「啾啾聲」，一看才發現有顆雞蛋「自體孵化」，有隻黃澄澄的小萌雞破殼而出，並睜開眼睛好奇的四處張望，神奇的狀況讓他傻眼直呼「看看有多熱，以後吃蛋要先手電筒照了，會有陰影…」。

羽毛未乾的小萌雞睜開眼睛，好奇地環顧四周。(圖/原PO授權提供)

照片曝光後掀起熱議，網友紛紛留言表示「好可愛！收養牠啦」、「他會跟著你喔！因為他們開眼的第一眼就認定誰是父母」、「差點變鴨仔蛋」、「還好自己破殼這種機緣很不賴」、「賺到了，原本只能吃雞蛋的變成可以吃麥克雞塊了」還有不少人認為這是一個好兆頭「金雞報喜，趕緊去買威力彩」、「可以買樂透了」、「天啊。運氣真好。趕快去買樂透」。原PO事後也補充岳父會將小雞帶回去給養雞場。