絕大多數貓頭鷹都是晝伏夜出的夜行性動物，天亮時會隱匿於樹叢岩穴或屋檐中不易見到，所以在白天能見到牠們蹤跡是非常難得的事情。國外一名攝影師日前出外拍攝野生動物時突然感覺到有樹上有視線，看到疑似有貓頭鷹的身影便趕緊按下快門，沒想到回家編輯相片時才發現竟然幸運拍下罕見的一幕！

These adorable owls nestle on a branch and keep their beady eyes out for danger https://t.co/bqn8X8Iypk — The US Sun (@TheSunUS) July 25, 2020

根據外媒報導，印度攝影師阿比舍克（Abhishek Agnihotri）日前來到印度拉賈吉國家公園內的老虎保護區（Rajaji Tiger reserve），希望能拍到大象、花豹或其他大型野生動物。觀察環境的過程中，突然注意到樹上有奇怪視線，看到似乎有幾隻貓頭鷹站在樹梢上立刻興奮的按下快門。

沒想到回家整理照片時才發現他竟然拍到4隻貓頭鷹如「連體嬰」一般排排站的珍貴畫面，讓他忍不住驚呼「這真的是一生難得一次的機遇，看到3貓頭鷹一起在太陽底下已經很難得，我竟然能看到4隻，太幸福了！」。照片曝光後，4隻貓頭鷹歪著頭盯著鏡頭看得呆呆模樣也讓網友全都被萌翻。