不少出社會的新鮮人都希望能早日存到第一桶金。一名即將畢業的台大生就在Dcard上貼出自己預估的薪資和日常開銷試算表，表示如果希望4年達成存款100萬的目標，不但需要月薪5萬5，每個月還要存2萬塊才夠，薪水如果更低則還需拉長1到2年。文章掀起不少網友討論，其中一名畢業生就透露自己只花「1年11個月」就存到100萬的重要關鍵。

針對該名台大生「花5年存100萬會太久嗎？」的文章，一名中原大學建築學系的畢業生就透露自己存到第一桶金的密技。他表示畢業後花了1年的時間準備公務員考試，考上後特別選擇離家近的職缺，所以可以住在家裡。每個月淨領4萬7，再加上家教及出差費等等，每個月差不多可以領到5萬2，月存3萬3，最後加上12萬左右的年終，預估自己差不多1年又11個月就可以存到百萬。其中也強調最重要的條件就是要「住家裡」，因為真的極省！

文章曝光後引起熱議，網友紛紛留言「公職建築師嗎？傳說中的勇者大人？」、「一個月4萬7年終12萬，要高考或國營事業吧，一般公務員不可能」、「好奇是什麼的公務員，我公務員做了6年得到的結論跟你相反」還有網友質疑「公務員不能兼差」，但該名畢業生也解答「學類工作只要簽請機關長官核准就可以哦。」