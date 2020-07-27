不少人買了新的愛車都很喜歡拍照打卡，在社群平台上「炫車」，分享自己的喜悅與日常。不過有網友對此就感到非常好奇，為何我們很常可以看見「炫車」的文章或影片，卻很少有人會在買房之後來「炫房」？問題一出很快就引起網友討論，也有許多人點出了背後的關鍵原因。

這名網友在PTT上發文，表示經常可以看到有人PO出照片炫耀自己的愛車，不管是豪車、新車或是兩輪、四輪，甚至是儀表板、方向盤或鑰匙都有人會分享，但PO主卻發現相較於「炫車文」來說，幾乎很少看見有人拍自家大門或裝潢的照片在「炫房子」，而PO主對於這種現象也非常不能理解，直言明明房子比起車子更有價值，但為什麼大多數人都喜歡炫車而不是炫房呢？

此文一出，立刻引起網友們熱烈討論，「youtuber超多好嗎？國內外都有」、「有錢人不會炫耀自己的房子，反而越低調越好」、「通常比較會炫高CP值的東西，但房子跟CP幾乎牽不上關係」。

此外，也有人點出人背後的2個關鍵因素，分別為隱私和價錢：「炫完後小偷會光顧吧，台灣太小了」、「房子比較有私密感，而且有錢人多半不會想讓人知道自己住哪」、「有太多私生活跟個人習慣在其中 不會想曝露給不熟的人」、「車子200萬就可以炫了，房子裝潢好一點就破兩百萬了」、「你要炫耀房子得要花多少錢裝潢才能炫，車子比較簡單」、「上千萬的房子，結果小小幾房幾坪，炫不起來」。