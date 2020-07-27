台灣的軍武命名系統多樣，過去較偏向以大陸地名進行命名，如今則轉趨本土化，對此，就有網友以美軍軍武採用北美原住民取名為例，好奇「台灣的武器怎麼不用原住民命名？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（26日）在PTT「八卦板」PO文指出，台灣軍武命名系統多樣，飛彈叫做天弓、天劍、雄風、雲峰；潛艦命名叫海龍、海虎；軍艦過去較偏向以大陸地名進行命名，有岳飛、成功、康定、沱江、西寧、昆明；現在比較本土化，有基隆、高雄、馬公、蘇澳等等。

然而相較於美軍的軍武會用北美原住民命名，例如AH-64阿帕契直升機、OH-58奇奧瓦偵察直升機，就是用來紀念驍勇善戰的北美原住民阿帕契族跟奇澳瓦族，原PO不禁好奇，「台灣的軍武命名，到目前為止都沒有使用原住民的名字，為什麼中科院或國防部都不考慮用原住民來幫軍武命名？例如賽德克級潛艦、卑南級驅逐艦、西拉雅超音速中程飛彈、阿美多管火箭…等，感覺很威耶！」

貼文一出，就有網友回文，試列出一整排原住民命名的軍武名稱，包括：排灣級飛彈快艇、泰雅級潛艦、噶瑪蘭級驅逐艦、凱達格蘭級巡洋艦、巴賽防空飛彈系統、布農防空方陣快炮、賽夏超音速中程彈道導彈、賽德克重型主戰坦克、阿美突擊步槍、卑南手榴彈、達悟戰術防彈背心、拉阿魯哇野外戰術大砍刀、那卡那富迫擊砲，忍不住直呼「這很台灣，我覺得可以！」

回文讓不少網友狂讚，「這武器突然有變很強的感覺」、「武器質感大提升」、「可以！聽起來很猛」、「只是換個名字，感覺變戰力變好強啊」、「推！氣勢磅礡」、「戰力瞬間加成35％」、「帥到都想簽下去了」、「很帥，但擔心大家會吵說是歧視」。