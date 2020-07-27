一流城市應該是什麼樣貌？有大陸網友日前在網路上批判台灣超鄉下，水準等同大陸的「18線城市」，比一流城市的標準相比還差一大截。對此，就有網友解釋何謂「一流城市」的標準，掀起熱議。

原PO昨（26日）在PTT「八卦板」PO文指出，大陸友人傳了一張網路貼文，裡頭有大陸網友認為台灣非常鄉下，水準等同於大陸的18線城市，「晚上8點後就靜淨悄悄、找不到吃的」。

貼文一出隨即掀起熱議，一名網友回文，直言以大陸人的標準，台北永遠不可能是一流城市，因為他們對於一流城市的標準是，要有一大片又高又新的壯觀大樓。然而，台北因為松山機場限建，所以市區忠孝東西路以北都不可有超高大樓；加上信義計劃區太小，沒有一大片腹地可以蓋整排的超高大樓。

他認為，要想成為大陸人眼中的一流城市，就要廢掉松山機場，並在那塊腹地上蓋滿50樓以上大樓，而且屆時台北市的大樓高度便得以解禁，擁有精美的天際線。但他話鋒一轉，直言擁有一大片壯觀的超高大樓一點也不實用，「說穿了就是看了很壯觀，自爽而已。以現今的建築技術來說，蓋超高大樓根本不是難事」不解為何大陸人以此為榮。

回文引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「台灣有地震，建築法規較嚴，蓋超高摩天大樓成本高很多，不符經濟效益」、「台灣人根本就不愛住高樓，有錢有地誰不想住透天」、「台北一百米以上的大樓數量還輸高雄台中」、「台灣主要房子老舊吧，一堆40多年的老房，外觀又髒」。