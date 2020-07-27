不少小動物都非常具有靈性，可以讀懂主人的情緒或處境，適時地給予安慰或幫助。巴西一名女網友的奶奶因為罹患糖尿病的原因不得不將她的一條腿截肢，當奶奶坐著輪椅返回家中的時候，家裡的愛犬竟快速地叼走地上的地毯，主動幫忙清除障礙，讓不少網友看到後都十分感動。

Amigos minha vózinha é diabético e precisou amputar a perna ja faz um tempo, simplesmente a cachorrinha dela aprendeu sozinha a tirar os tapetes da frente pra quando ela passar não ficar engatando a cadeira de rodas, eu fico assim 🥰🥺 pic.twitter.com/zjKxPWBXLw — 𝔞𝔫𝔞 (@vintagversace) July 21, 2020

這名女網友「@vintagversace」在推特中分享了這段影片，她透露自己的奶奶患有糖尿病，最近因為這個疾病的關係，不得不將一條腿截肢，不過當家裡飼養的小狗看到奶奶回家，還坐在輪椅上時，竟匆忙地跑向了通往房間的走廊，並一路叼走鋪在地上的地毯，似乎是在幫忙清除障礙物，讓奶奶的輪椅可以順利通行，這一幕看在家人眼中都相當驚喜與感動。

Pedi pra minha tia tirar uma foto da minha avó com as suas duas cachorrinhas, a que ta no colo dela é a laurinha ela é filha da lily que ta em baixo da cadeira de rodas, a laurinha ja ta aprendendo com a lily sobre os tapetes kkkkkkk pic.twitter.com/CEDBmbZx2g — 𝔞𝔫𝔞 (@vintagversace) July 21, 2020

影片曝光後，很快就吸引了眾多網友前來觀看，發布至今已有超過150萬的觀看次數，大家在看到小狗暖心的行為後都感到一陣窩心，紛紛留言：「狗狗只是不會說話，他們什麼都懂」、「狗狗真的是小天使」、「毛孩子真懂事」、「寵物天生知道如何愛護與尊重，是人們一生值得經歷一次的」、「不懂怎麼有人忍心傷害這樣的天使」。