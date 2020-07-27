為了吸引消費者的注意，不少賣家都絞盡腦汁想出特別的廣告或行銷手段，像是我們常見的搞笑、感人廣告或是買一送一、滿千送百等等優惠活動。不過近日在印尼，就有一名男子打出了「買土地就可以娶我小姨子」的廣告，該女子照片曝光之後，濃密的長髮搭配大眼睛更是掀起網友一陣暴動！

The sister-in-law said suitors from Malaysia and Singapore have already proposed to her after the ad went viral.https://t.co/mqe5ecKm22 — Coconuts Jakarta (@CoconutsJakarta) July 23, 2020

根據外媒報導，這名男子阿里斯（Aris Sofiyanto）日前於臉書社團中張貼了這則貼文，透露自己有意想賣出一塊位於中爪哇古突士縣（Kudus）的土地，然而除了基本的土地與詳細的販售資訊之外，在文末處他還特別加了一段備註：「如果合得來的話，買家還可以娶回我的小姨子，正好她也在尋找一段穩定的關係」。

此外，還貼心附上了他的小姨子黛薇（Dewi Rosalia Indah）的照片，烏黑濃密的長髮再加上水靈的大眼睛，讓這則貼文很快就成為了網友們熱議的話題。阿里斯在採訪時也指出，娶小姨子的前提必須是兩人得合得來，「她不是一個獎品」；黛薇也透露目前已經有2名男子來向她求婚，但她並沒有接受，「如果有人來買土地，我想先了解他們，而不是直接結婚」、「我想找到一個善良並且愛我的對象」。