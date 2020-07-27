義大利麵是很多人都非常喜歡吃的異國美食之一，而且口味也很多元，除了基本的紅醬、白醬、青醬之外，還有清炒、粉紅醬（白醬+紅醬）或是其他店家特調的醬汁等等。最近，有網友就好奇，究竟大部分的人都喜歡吃義大利麵的哪種口味呢？

這名網友在PTT上發文，提到自己最近出去外面吃義大利麵時，幾乎都是點原味白醬居多，比較少去嘗試其他不同的口味，而這個發現也引起了PO主的好奇心，於是在文中詢問廣大的網友們，在吃義大利麵的時候都喜歡點什麼口味的醬呢？

此文一出，引來許多喜愛吃義大利麵的網友討論，一大部分的人都點名「清炒」，「橄欖油清炒第一」、「敢出清炒的確都有幾分功夫」、「清炒最香最美味」、「清炒最好吃」、「清炒，有加醬的吃到一半就開始膩了」、「義大利麵我喜歡清炒」。

此外，「青醬」也擁有許多擁護者，「青醬，因為白醬要看餐廳的料理手法，有的幾乎沒什麼白醬該有的味道」、「青醬的發明真的可以得個諾貝爾獎」、「青醬最讚」、「青醬蛤蠣安全牌」、「必點青醬！」。