飼養寵物必須花費一大筆的金錢，除了飼料、日常用品以及看獸醫之外，有些人還會購置一些給寵物的玩具或是寢具，讓牠們在家也可以快樂自在地享受。紐西蘭一名老翁相當寵愛自己的貓孫，上網訂購了一款貓窩要送給牠，不過在購買時沒有看清尺寸，意外讓貓孫收到了超迷你實品。

“The ad supposedly showed it could fit two cats" 😂 https://t.co/f6ai6uCmKv — The Dodo (@dodo) July 26, 2020

根據《The Dodo》報導，紐西蘭的女飼主坎貝爾（Sam Campbell）於9年前收養了這隻虎斑貓克萊奧（Cleo），一家人都對牠寵愛有加，經常會幫他購買許多的玩具，像是隧道、貓跳台等等，而坎貝爾的岳父也不例外，拜倒在克萊奧的可愛魅力之下。

日前，他在臉書上看見一個貓窩的廣告，於是立刻下訂準備當作秘密驚喜送給克萊奧，然而當坎貝爾一家收到這份禮物時卻一頭霧水，因為這個貓窩的實際大小實在超級迷你！在家人的群組中詢問過後才得知是來自「阿公」的愛意，他透露廣告上寫著「可以容納2隻」，才會被誤導買下了這個貓窩。至於克萊奧「本貓」在見到這份禮物後，露出了非常困惑的表情，坎貝爾的岳父看見照片後也忍不住笑了出來。