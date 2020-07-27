學生開心放暑假，卻讓不少家長相當頭痛，網路上更流傳著「校門關比鬼門關更可怕」的厭世警語。事實上，這樣的育兒難題，對於有台灣最美猛禽美譽的黑翅鳶父母而言，同樣備受困擾。《屏科大鳥類生態研究室》臉書粉專今（27日）分享了一系列黑翅鳶的育兒實錄，超生動的表情意外成為梗圖，也讓網友笑說「原來老爸和老媽的崩潰，不分族群是一樣的！」

屏東科技大學「鳥類生態研究室」長期致力於推動台灣猛禽保育，並且透過架設「老鷹棲架」吸引專門捕鼠的黑翅鳶駐足停留，而根據近日棲架上相機收回的照片顯示，黑翅鳶幼鳥陸續出來了，有趣的是，這些幼鳥都十分激動，生動的表情和滑稽的行為意外成為梗圖，粉專也特別收錄「黑翅鳶小屁孩特輯」，打趣表示「要照顧、餵飽這些小屁孩，親鳥想必也是相當頭痛吧！」

不少網友看了照片後也笑說，「原來老爸和老媽的崩潰，不分族群是一樣的」、「每個都在罵罵號」、「真的耶～屁孩都很吵」、「每次都被鳶哥鳶姐取悅」、「太萌了啦！一家子都很喜感耶」、「黑翅鳶真不愧是猛禽界的迷因王！」

屏科大鳥類生態研究室指出，黑翅鳶繁殖高峰期是在春秋兩季，一窩平均會有3至4顆蛋，孵蛋和育雛期大約各30天。幼鳥長大離巢後仍會待在親鳥領域約莫2個月，期間跟著親鳥學習飛行和狩獵技巧，之後便會離開親鳥獨立生活。