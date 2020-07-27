小時候每次去動物園都會非常開心，因為可以和許多可愛的動物們見面，但你有仔細閱讀過擺放於圍欄前的說明文嗎？日本北海道旭山動物園有一隻棕熊因為可愛的樣貌成為了人氣王，受到不少遊客的喜愛，但最近有關於牠的悲傷遭遇卻在網路上瘋傳，讓不少人看到後都相當不捨與心痛。

日前，日本一名網友「@vanity_temple」在推特中分享了一系列有關於旭山動物園人氣棕熊Tonko（とんこ）的照片，他透露自己在過去幾乎都不會閱讀園區所設立的說明文，但這次偶然看見了位在角落的Tonko的說明板，上面記錄了牠為何會出現在動物園的原因，讓推主和網友們看完以後都止不住地感慨且進行反思。

據說明板上的文字顯示，1999年4月30日，一隻母熊帶著小熊突然出現，為了人類的安全不得不將母熊給射殺，而小熊則被動物園所收養，也就是如今極具人氣的可愛棕熊Tonko，「母親被人類殺死卻獲得了遊客的喜愛是一件多諷刺的事情」。

而園區也提醒大家避免人類與東北棕熊的衝突而必須注意的幾個事項：「進入深山時帶著鈴鐺，且盡量多人一起」、「不要亂丟垃圾在深山中」、「在山裡看到熊的排泄物或足跡就盡快離開」，希望可以藉由Tonko的遭遇來讓人們對於「人類與熊的共存」有更多的思考，最後也語帶遺憾地寫道：「如果當時沒有靠近人類在的地方，Tonko是否就會像普通的野生棕熊生活在山上呢…」。