有看過雞走路，但你看過雞怎麼睡覺嗎？網友蕭妤馨今（27日）分享一張家裡「開光雞」睡覺的照片，療癒畫面讓逾7000網友瞬間被融化了！

蕭妤馨在臉書社團《爆廢公社二館》上傳家裡「開光雞」睡覺的療癒畫面，只見一隻白色公雞窩在機車底下，身體前傾、縮成一團，緊閉雙眼的趴在地上呼呼大睡，讓她不禁直呼「吃過雞、看過雞走路，就是沒看過雞睡覺…我快笑死了！」

事實上，在台灣的宗教儀式中，白雞又稱為「靈雞」，會用來開光、壓煞、除穢，法師會取雞冠上的鮮血為神明開光，儀式結束後不可將其宰殺食用，須將之放生或養到老死。

不少網友看了白色公雞睡翻的療癒畫面，紛紛留言回應「原來雞睡覺那麼可愛」、「誰家的雞跑出來碰瓷，這個肯定被告死」、「怎麼那麼可愛啦～還知道要躲陰涼處睡覺」、「牠是不是昨晚跑去蹦迪了」、「這隻雞的姿勢真騷包，懂撩～」、「雞也有睏僻不好的」。

開光雞睡眼惺忪的窩在機車底下。（圖／網友蕭妤馨授權提供，請勿擅自取用）