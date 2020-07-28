會咬人！還有毒！破壞農作物！外來種老被當成壞人……可是，仔細想一想：就像不轉開水龍頭，就不會有水流出來，如果那些棲息在外國的生物，一開始沒有來到我們生活的地方，就不會變成討厭鬼了？！

那麼，當初轉開水龍頭的到底是誰呢？為什麼要把水龍頭轉開呢？瞭解這些生物的由來、習性、危險，學習歷史的教訓以免重蹈覆轍。

73種（動物）＋3種（植物），搭配詳細的插圖和漫畫完整介紹！外來生物的區分和指定物種全都一目瞭然！

外來生物引發的問題。(圖/台灣東販提供)

【精彩書摘】

外來生物引發的問題

有些外來生物會使原生種減少，破壞當地環境，或是成為病菌的傳播者。不僅如此，其中還有一些種類會自相殘殺，製造出生物量稀少的環境。

原生種的毀滅、雜交

外來生物，可說是生物多樣性減少的一大主因。

其中最嚴重的損害，有以下三項。

①攻擊、捕食原生種，直接導致原生種數量減少。

②若食物和棲息地與原生種相同，則會形成競爭，使原生種更難生存。

③外來種與原生種雜交，使雜交種增加，純粹的原生種數量下降。

一旦外來生物混進了當地生態系，就會發生以上的現象，對生態系造成極大的打擊。尤其是在島嶼的陸地地區，由於長期與外界孤立隔絕，往往會發展出獨特的生態系，演化出許多原生的植物、昆蟲、爬蟲類、兩棲類、鳥類、哺乳類，以絕妙的數量維持平衡，生態系內不同物種的族群數量就像金字塔一樣。

有些獨立的生態系中，會缺少大型哺乳類和鳥類。當外來生物侵入了這樣的環境，由於沒有天敵存在，往往會一口氣大量繁殖，或是攻擊原生種，造成非常嚴重的損害。

另外，如果是與原生種同種的亞種，或是種系十分接近，則會發生雜交，使純種的原生種較難留下子代。雜交種(雜種)有時除了會失去原生種的特徵，還可能失去原生種原本具有的對某些疾病的抗性。

除了孤島等環境之外，此類現象特別容易發生在河川、湖泊、池塘、沼澤等環境。一旦原生種建立的生態系平衡被破壞，就會像雪崩一樣快速影響到整個生態系。

(本文摘自《我們是外來生物》/台灣東販出版)

外來生物引發的問題。(圖/台灣東販提供)

【作者簡介】

Ulaken Volvox（ウラケン‧ボルボックス）

曾在廣告製作公司任職，後轉職為插畫家／漫畫家。主要從事以廣告、Web、雜誌為中心的插畫、漫畫、人物設計、商標設計等工作。於FILMAGA、四コマ映画上連載附插畫的電影報導，以及在IRORIO上連載插畫專欄『Ulaken的耳邊風共鳴（ウラケンの聞き流シンパシー）』。

官網：http://ulaken.com/

推特：@ulaken

【監修】

五箇公一（Goka Kouichi）

國立環境研究所生態風險評估‧對策研究室室長。專門研究外來生物和化學物質對生態系和人類社會的影響。雖然研究許多不同的生物種，但專長是蜱蟎學，鍾愛蜱蟎。興趣是電腦繪圖，一生最大的驕傲是曾經將蜱蟎的CG獻給天皇和皇后陛下。