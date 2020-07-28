身為法醫的作者，至今接觸過2萬具以上的遺體，經手解剖的遺體則超過6300具。在這當中，有些遺體與震驚社會的案件有關，有些則宛如連續劇劇情，解剖後所得知的真相讓刑警們臉色大變。

死亡推斷時間為何時？凶器為何物？直接死因為何？

透過所剩無幾的線索，抽絲剝繭，還原、驗證死亡經過！

在推理小說與連續劇情節中，法醫勘驗屍體、逐步釐清事件真相只在彈指之間。

然而在現實世界裡，過程往往千迴百轉、錯綜複雜。

有時費盡千辛萬苦才查明死因，從而想像得到家屬的內心該有多麼遺憾……

聽40年來閱屍無數的法醫，娓娓道出令人瞠目結舌的衝擊真相！

【精彩書摘】

面對遺體，傾聽其控訴

「醫師，遺體已經準備好了。」

助理前來喚人，我隨之前往解剖室。

近畿大學法醫學教室位於大學附設醫院旁的研究棟一隅。研究棟中最寬敞、明亮、乾淨的地方，就是解剖室。遺體運達後會直接送往解剖室，安置於解剖台上。

其實，被送來的遺體不見得都是「完好如初」的狀態。有的渾身是血，有的則有部分損傷；或許會遇到已腐敗的情況，也有可能已經化成白骨。在這些狀況下，只會先打開屍袋確認遺體全身的狀態。不管怎麼樣，若須解剖，送上解剖台的遺體必須是軀體打直的仰躺狀態。

這天要解剖的遺體據說是溺斃的，是一名年紀大約30多歲的魁梧男性。應該才剛過世不久，損傷部分甚少。

不過，只看了遺體一眼，便觸動我身為法醫的直覺反應。

有點奇怪……。我問助理：「確定是這具遺體沒錯嗎？我接到的聯絡說是溺斃……」

警方在幾天前接獲下述通報：「我朋友跟貓玩著玩著，不小心跌落池塘，我想要救他，可是他就這樣沉下去了。」

報案者為當時與死者一同出遊的男性，他向警方供述：「我當時驚慌失措，還跑去找手電筒，完全亂了手腳。應該要早點報警的。」跌落池塘的男性在警方的搜索下，被發現沉溺於池底，打撈上來後宣告死亡。為何說這具遺體有點奇怪，是因為頸部以上，尤其是臉部完全紅通通。這是充血，也就是頸部被強力勒住時會出現的症狀。

可是陪同解剖的刑警卻堅稱：「是溺斃啦，畢竟是在水裡發現的啊！」

多說無益，反正解剖看看就知道，我決定開始作業。

「接下來還請多多指教！」我先跟陪同在場的警察相關人員打招呼。

「各位，在開始之前，我們先為死者祈福，請站在原地合掌默哀。」全體人員雙手合十。

「默哀！」靜默數秒。

「好！我們開始吧！」

我啪地一聲拍掌宣示。這是我為遺體動刀前振奮精神的例行儀式。

我成為法醫，已經是將近40年前的事了。從業後，至今執刀檢視超過6300具遺體。這項工作的今昔也已截然不同。

從前法醫必須親赴事件現場，如今則不需要。若現場留有遺體，會先請驗屍官勘驗。無論是病故還是自殺，甚至是殺人事件，最先檢視遺體的人是驗屍官。勘驗過後，若被判定為「具有疑點的死亡」，遺體便會被轉送至法醫處，透過解剖找出死因。因此，我的任務往往從一通電話、一張傳真開始。警方所發出的傳真會列出各項資訊：接獲報案時刻、抵達現場時刻、是否曾送醫、遺體的直腸溫度為……。

在遺體送達之前，我會先將這些資料看過一遍，掌握遺體發現時的狀況。在這過程當中，有時也會產生疑惑。關於此案件，事前我所收到的傳真記載的是「溺斃」，隨後接到的電話也是如此說明。可是，「溺斃」這點分明有異。一看便知頸部以上的部位明顯充血，檢視過死者的眼睛後，讓我更加確信這點。眼球何止是充血而已，甚至已完全反黑。溺死是不會這樣的，這是頸動脈被勒住時才會出現的典型症狀。

將遺體翻身檢視其背部狀態，發現腰部上方處有一道略顯彎曲的橫向紅條痕。這是壓痕。法醫能明確做出辨認，不過外行人應該看不出個所以然吧。似乎連驗屍官都沒有察覺。再接著檢視右肩，可確認到並排的條狀皮下出血。這也是一種壓痕。

種種跡象顯示，死者並非掉落池中溺斃，分明就是窒息身亡。

那麼，究竟是發生了什麼事呢？而這道略顯彎曲的壓痕，又是如何造成的？

思考半晌後，我突然靈光乍現，詢問了在場陪同相驗的刑警：

「案發現場有柵欄嗎？鐵製圓柱形的那種，高度大概1公尺左右。」

「醫師，您知道現場環境長怎樣喔？」

「不，我不知道。可以幫我確認一下嗎？」

他們立刻請位於現場附近的偵查員進行確認，果真如我所言。

「我沒說錯吧？死者是遭人殺害的。」

事情始末大致如下：當時被害人倚著環繞池塘設置的鐵欄杆站著，而凶手則從背後接近，伸出左臂勒住被害人頸部的同時，右手抓住其肩膀使勁將其身體往下壓。被害人在背部貼著欄杆的狀態下遭到勒頸而身軀後仰，此時所產生的欄杆壓痕被身體線條吸收，才會形成略顯彎曲的形狀。

凶手正是向警方報案的男性。男性供稱：「他老是把我當成跑腿呼來喚去，真的很不爽。當天也是被無理刁難了一番，還被罵白癡。」看著站在池塘旁毫無防備的被害人背影時，這名男性突然動了殺機，將被害人勒頸殺害後推入池中。若真照辦案刑警所言，以「溺斃」結案，或許真相不會水落石出，不但被害人死得冤枉，我也無法釋懷吧。

經手像這樣的案件，是我從事40年法醫工作的一部分，也是我身為鑑識醫師的職責所在。

(本文摘自《解剖台上的真相》/台灣東販出版)

【作者簡介】

巽信二

1954年出生於大阪府。

近畿大學醫學院法醫學教室主任教授。

醫學博士（法醫．監察醫）。

1980年於近畿大學醫學院醫學系畢業後，

續留母校擔任講師、副教授，2007年起轉任現職。

自1985年起擔任大阪府監察醫事務所監察醫，

亦身兼大阪府大阪市受虐兒鑑定醫師。

2010年獲頒法務大臣獎、大阪高等檢察廳檢察長獎。

主要協助大阪府警偵查辦案，為許多案件找出破案線索。