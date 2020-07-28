炎炎夏日，頭昏身軟、沒有胃口，有些人會趕緊喝杯冰涼的24味涼茶或青草茶消暑氣。但有些人喝完沒多久，就開始肚子疼，到底古早味的清熱消暑茶飲，怎麼喝才對？

「中暑要喝青草茶或苦茶」是很多婆婆媽媽深信不移的生活經驗談，雅丰中醫診所陳盈光中醫師、台北市營養師公會居家照護營養師程涵宇提醒民眾，青草茶和苦茶都是「藥草」熬煮的，和一般冰涼消暑的「食物」不同，不適合體質虛寒的人喝。心臟病及腎臟病患者，以及必須限水或注意離子平衡的人，都要注意這類茶飲適量就好，不宜貪多。

同時擁有廚師及烘焙師證照的程涵宇營養師表示，一般青草茶的基本成分是仙草、咸豐草、黃花蜜菜、薄荷、山九層塔、牛奶埔、紅骨蛇、桑枝、白鶴靈芝、紅田烏、南香薷等約11款青草，再加上更多性味苦寒的中藥及草藥熬煮而成，具有清熱、涼血、退火的消暑作用，甚至可預防中暑、幫助利尿及穩定血壓，也可幫助女生消除水腫。

中醫師陳盈光說，苦茶是以青草茶的成分為基礎，再加上一些苦性更寒涼的中藥，例如：苦參、半枝蓮、穿心蓮等極苦的藥熬煮而成，寒涼程度更勝青草茶，腸胃功能較弱者最好別喝。

「苦茶之所以一炮而紅，是因為有些人喝了以後，臉上的痘痘完全消失了。」陳盈光指出，苦茶含有清熱解毒的草藥，所以中醫常拿它來治療實熱體質的痤瘡。然而，它只能在需要的時候喝，並不適合一般人長時間飲用。

不論號稱是幾十味茶，程涵宇提醒，青草茶含豐富的鈉、鉀離子及水分、葡萄糖，有心臟病、腎臟病，及醫囑要限水及離子平衡的人，應特別注意攝取的分量。至於苦茶，含有豐富的鉀離子，腎臟病人並不適合飲用。其他不適合飲用的族群，還包括嬰幼兒和體質虛寒的人。

陳盈光指出，所謂「體質虛寒」，意指手腳容易冰冷、比一般人怕冷、容易吹到風就拉肚子的人。如果本身是虛寒體質，又喝了過於寒涼的青草茶，會讓腸胃陽氣更虛弱，容易噁心嘔吐、脹氣、拉肚子，甚至白帶變多，身體虛弱無力。

體質壯實又上火的人

才需要喝苦茶

陳盈光中醫師建議，一般人在夏天，多吃些清涼的食物，例如：冬瓜、西瓜等瓜類、甘蔗、蓮藕、綠豆湯、仙草茶……等，就差不多了；如果覺得很熱、口很渴，喝一些青草茶已足夠；除非是真的很怕熱，口苦、口臭、滿臉痘痘、排便惡臭、體質又比較壯實的人，有把握喝了不拉肚子，才選擇喝苦茶。

「喝青草茶，一次最多不超過300cc，一周最多2～3次，而且最好在中午以前、天氣溫暖的時候喝完。」陳盈光提醒，每個人體質不同，建議量只能抓個大概，但以不超過300cc為宜。

對於正在控制飲食及糖尿病的人，程涵宇營養師提醒，糖分攝取要適量。對一般人而言，依據每日攝取總熱量為2000大卡來計算，添加糖攝取量應低於200大卡，以1公克糖，熱量4大卡計算，每日添加糖攝取應低於50公克，糖尿病人需更嚴謹。通常每100cc的青草茶約含5g糖，苦茶為了壓下苦味，會加更多糖。

(本文摘自《大家健康2020.07》)