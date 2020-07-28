有日本女星上節目分享，喝秋葵綠茶，讓她在三星期內成功瘦下五公斤，讓不少網友心生羨慕。秋葵茶真能幫助減肥？原理是什麼？又適合哪些體質？

在日本，秋葵因具有豐富的營養和食用價值，被稱為「綠色人參」，其所含的膳食纖維，能幫助腸胃道消化、增加飽足感、延緩糖分吸收。每100公克的秋葵含有近200毫克的鉀離子，能幫助身體代謝鈉離子，以達到消水腫、利尿的效果。另外，秋葵裡的鎂、鈣也很豐富，有助血壓穩定。

秋葵加了綠茶後，因茶葉富含兒茶素和咖啡因，可促進新陳代謝，是減肥很好的飲品，特別適合平常口味重、愛吃鹹，或是飯後血糖較不穩的人飲用。

秋葵富含水溶性纖維

可提升飽足感

榮新診所營養師李婉萍表示，秋葵含有許多有助維持人體健康的重要營養素，包括碳水化合物、膳食纖維、不飽和脂肪酸、多種維生素、植化素，以及鉀、鈣等礦物質。每100克、約8～10根的秋葵，熱量約36大卡，但實際上食用後，僅產生28大卡（即所謂的「修正熱量」，因扣除了屬於醣類卻不具熱量的膳食纖維）。

此外，秋葵也是高纖蔬菜之一，纖維質和同等分量的高麗菜相較有三倍之多，其中所含的水溶性纖維正是提供飽足、減緩飢餓感的來源。其實，水溶性膳食纖維廣泛存在於豆類、燕麥片、洋菜、木耳、海帶、紫菜、菇類、瓜類、莢豆類等蔬菜及各種水果中，這些都有助於控制體重。

秋葵煮熟後再吃

避免絨毛引發過敏

網路上盛傳的「秋葵綠茶」，是將10根生的秋葵洗淨後切成小塊，和綠茶包一起加入1000毫升的開水中浸泡，放涼或冰鎮後再直接飲用。李婉萍營養師分析，比起只喝生秋葵茶，將秋葵稍微汆燙或煮熟吃會更好。因為秋葵即使經過加熱、烹煮，原有的膳食纖維和重要的營養成分，並不會流失或失去作用。許多研究發現，整株完整的秋葵或萃取物，皆能幫助穩定血糖，但秋葵水卻不在研究探討的範圍內。

要注意的是，秋葵外表有許多細小絨毛，某些人生吃可能會產生皮膚過敏症狀，李婉萍建議，簡單汆燙1、2分鐘後再切除蒂頭，將具有保護胃壁作用的黏液保留住，口感更好。若是不喜歡秋葵的滋味，近年來很流行的白木耳露或黑木耳露，也是很好的瘦身選擇，不過，記得要選擇無糖的品項。

(本文摘自《大家健康2020.07》)