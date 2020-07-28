獵豹與狗能成為好朋友嗎？美國俄亥俄州哥倫布動物園（Columbus Zoo）有一隻獵豹寶寶，由於生性較為膽小，動物保育員憂心恐會影響牠未來繁殖問題，因此便讓另一隻拉不拉多幼犬，陪牠一起長大，沒想到他們果真成為好朋友，如今儘管外表差異大，仍經常玩在一起，而獵豹長大後，眼神甚至變得好萌。

哥倫布動物園在2016年時，因10周大的獵豹艾密特(Emmett)患有肺炎，導致天性較害羞的牠，更難在獵豹群裡生活，因此動物保育員便將牠及7周大的拉布拉多幼犬庫倫(Cullen)放在一起飼養，藉由天性活潑的小狗幫助，慢慢的建立起自信，也能讓獵豹情緒保持穩定，甚至還會喜歡與人類親近。

聖地亞哥野生動物員訓練員珍娜特(Janet Rose-Hinostroza)表示，非洲草原動物生性害羞，且不善於交際，導致繁殖機會降低，因此牠們會讓幼犬陪伴獵豹一起成長，幼獵豹會模仿小狗活潑行為，成長更健康、情緒更穩定。如今牠們越長越大，艾密特在庫倫的陪伴下，彷彿少了獵豹應有的尖銳眼神，多了幾分超萌的感覺。

艾密特目前不再需要庫倫的協助，也有了自己的生活，2020年3月庫倫展開新任務，幫助另一隻剛出生的獵豹。而這種案例不只一起，新澤西烏龜背動物園(Turtle Back Zoo)，也有一隻拉不拉多犬鮑伊(Bowie)協助幼獵豹南迪(Nandi)，牠們親近到密不可分，甚至還會共享玩具、在雪地裡玩耍，動物園發言人表示「鮑伊像黃瓜一樣清爽，讓南迪不會感到緊張，牠們幾乎形影不離」。