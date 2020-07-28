現在每個家庭幾乎都有裝設智能對講機門鈴，還能透過監視器確認門外的人是誰，辨別對方是否有危險。國外有名網友就在半夜被門鈴聲吵醒，下樓查看門外監視器畫面的時候瞬間被嚇歪。

根據外媒報導，澳洲一名網友在論壇Reddit分享一段監視器畫面，並表示日前家裡門鈴突然在半夜2點狂響，他被吵醒後便迷迷糊糊地下樓查看，本來透過對外的監視器一直沒看到人，沒想到突然之間探出一條毛茸茸的條狀物不停揮舞，接著就出現一個龐然大物幾乎蓋住整個鏡頭，原來這名深夜訪客的真面目就是一隻巨型「獵人蛛」，彷彿貼在臉上的高清畫面讓該名網友馬上全身起雞皮疙瘩。

影片曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「如果家裡有蟑螂可以考慮讓牠進來」、「讓牠進來吧，人家有按門鈴很有禮貌」、「是來傳教的嗎XD」、「雖然知道獵人蛛沒毒，這段影片還是讓我毛骨悚然」據了解，獵人蛛（Huntsman spider），亦譯作亨斯邁蜘蛛，是一種原產於澳大利亞的巨型蜘蛛，平常以蚊蟲為食，不會像普通蜘蛛一樣織網捕獵，而是以快速的狩獵技巧覓食，因此有獵人的稱號。