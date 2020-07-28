有時候可能會因為講錯話或訊息傳遞不明造成不必要的誤會。一名網友就在臉書抱怨，表示日前有好感的學妹請他幫忙，卻因為沒有把話說清楚讓學妹誤會他的意思，還怒斥他「噁心」忍不住悲傷問道「我還有希望嗎？」

一名男網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示日前和朋友一起打麻將，過程中有好感的學妹突然傳訊息給他說自己發燒了，想請他幫忙買藥，但因為事先和朋友約好了無法臨時離開，可是又擔心學妹身體狀況便回說「ㄟ現在真的不行，還是我用小雞幫你解決」讓學妹瞬間爆氣怒回「…你很噁欸==」。

原PO本來一開始還沒有意會到說錯話，後來才發現自己沒有講清楚，意外開了「黃腔」。原來原PO指的「小雞」是一款找打工的APP，除了一般兼差之外，也可以派任務幫忙跑腿買東西或是代替排隊。這起烏龍事件也讓原PO無奈直呼「學妹已讀三小時了，我還有希望嗎？真的被小雞上工給害死」文章曝光後也笑翻一票網友，紛紛調侃原PO是「憑實力單身」。