有錢人的生活，總是讓人難以想像。香港半島酒店集團董事千金日前上日本節目，曝光位於香港與日本的豪宅，儘管生活非常優渥，但她23年來，卻未曾談過一場戀愛，讓她不禁在節目上公開徵男友，不過另一半的條件曝光後，讓主持人全嚇壞，也瞬間理解她一直單身的原因。

23歲Julia Colfer出生於香港，畢業於東京音樂大學，英國父親是半島酒店集團「香港上海大酒店有限公司」董事會成員高富華（Nicholas Timothy James Colfer），而母親則是日本帽子設計師，在香港、英國、日本都各有豪宅，在北海道甚至還有一棟別墅，Julia老家位於香港高級住宅區，屋內擁有5房、4客廳、2飯廳、2廚房及2酒吧。

目前Julia在東京住獨棟房子，家裡還有18個大小不一的水晶吊燈，家境優渥的她，從小搭飛機就坐頭等艙，身邊還有貼身管家，上下學有高級轎車接送，不僅如此，管家還會親自抱她上車，因此在她抵達學校以前，她根本不用走路，還曾一度忘記穿鞋到學校，兒時在家裡若是口渴，只要撥打家內電話，就會有人親自送水到她房間。

到了晚餐時間，假若家裡忘記買菜，媽媽便直接帶她至半島酒店解決三餐，把酒店當成普通餐廳，只要有慶祝活動，父親就會包下餐廳或頂級套房，幫她舉辦派對，Julia透露，吃日式燒肉時，也只吃牛肋肉等頂級部位，其它的地方都不吃，更提到她曾在東京一間服飾店工作，但她從小到大，從還都沒有折過衣服，根本做不來。

Julia表示，目前她23歲，而且沒有男朋友，「最可怕的是，我覺得我會一輩子單身」，更指由於她愛錢如癡，因此理想型男友必須要超級有錢，小時候就表現出來了，外婆曾問她紅包想收到多少錢，而她則回「9兆日圓」，如今擁有9兆日圓也成為她的人生目標，而這也變成她找男友的條件之一。