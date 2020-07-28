烏龜喜歡疊羅漢，最常看到2隻烏龜疊一起，畫面相當可愛。美國弗雷德裏克斯堡市中心(Fredericksburg)一名居民，日前經過當地運河時，在淺水區發現3隻烏龜疊成塔，罕見畫面讓她直呼不尋常，而烏龜絕佳的平衡感，也讓百萬名網友看呆。

凱莉（Kelly Bricker）5月27日，在距離拉帕漢諾克運河（Rappahannock Canal）5分鐘路程處，意外在運河淺水區域，發現了3隻堆疊在一起的烏龜，而且牠們疊的非常整齊，雙腿伸直、頭部上仰，「牠們不僅僅是堆疊成一塊兒，而且還做出時尚的姿勢」。

凱莉提到「這非常有趣，我每天都會經過運河看到烏龜，3隻疊在一起很不尋常」。而瑪麗華盛頓大學生物學助教布拉德（Brad Lamphere）表示，烏龜很享受在乾燥物體上，曬太陽的感覺，「有時乾的對象，可能是另外一隻烏龜，因此就呈現堆疊的模樣，我先前有看過雙層的，但沒看過三層的」，而由於照片非常可愛，分享次數高達10萬次。