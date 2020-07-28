各國在當地文化和風土民情的影響下，不管是工作態度還是觀念認知都有很大的不同。有網友就經常聽到別人說，歐洲人認為生活品質比工作重要很多，反觀台灣卻從學生時代就開始操到出社會，但相比之下薪水卻差人家3倍，讓他百思不得其解。

一名網友在PTT八卦板以標題「歐洲人懶散度日，為何薪水是台灣三倍？」發文，表示曾聽說西班牙的午餐可以吃到傍晚，德國的學生下午2點就可以放學回家，法國雖然1天工作7小時，但實際上除了吃飯1小時，有將近3小時都在聊天。反觀台灣「從學生時期就在拚，各種補習、寫作業，一直到出社會上班，也還是拼命加班、賣肝才得以安穩，可是歐洲人的薪水卻是台灣的3倍」讓他不禁好奇直呼「他們靠什麼吃飯？有沒有這個八卦？」

文章曝光後掀起熱議，有不少知情人就認為不應該單看這點，實際上歐洲的失業率跟稅金都非常高「你去看看他們的稅金是台灣的幾倍」、「消費也是好幾倍」、「失業率很可怕」、「現在都在吃老本了，而且他們稅很重，實拿2/3而已」。還有相關工作經驗的網友透露，歐洲人打卡上班後很少會吃早餐，頂多喝咖啡或吃點小餅乾，表訂幾點開始上班就是幾點開始，不會隨便打哈哈。中午頂多休息30分鐘，吃個三明治等等就開始下一場會議，下午會有一個「 Long break time」，但最多也只有15分鐘。而他們雖然準時下班，要加班其實都是在早上。最後也分析「為什麼台灣人會覺得歐洲人很懶很爽錢又多，那是因為你都看到廢廢的歐洲人，領補助金的、出來遊手好閒的才被你看到，真正努力且正常工作的歐洲人除非是長假自己出來旅行，不然他們根本沒空，工作很忙」。