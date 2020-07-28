台灣北中南都有規劃興建大眾捷運系統，不過捷運站的據點該如何規劃，才能讓當地居民交通更便利。日前台北一名網友提到，搭乘高雄捷運時發現，高捷以「美麗島站」做為交會點，卻不是高雄車站，好奇詢問原因為何，引發網友討論。

台北一名網友在PTT提到，高雄捷運以「美麗島站」作為交會點，而並非高雄車站，與以台北車站做交會點的台北不同，好奇設計原因，「為什麼高雄捷運是以美麗島站做交會點？」。不少人表示「你看看台北車站擠成甚麼樣子，現在交會站也越蓋越多」、「以台北來比較的話，建國路就像八德路」、「因為高雄車站那邊動線已經太擠了」。

台北最早以台北車站作為交會點(示意圖/達志影像)

當地人解釋，高雄市南北狹長，且站前建國路太小，「因為火車站前建國路太小，很難開挖搞捷運」、「改接高雄車站的話，建國路偏窄且土地小，很難蓋。走九如路景點偏少，加上現在那邊又蓋了幾個台鐵區間車的車站，更沒必要蓋捷運，中正路已經是最好的選擇了，其他兩條不是地狹路窄，就是功能會重疊（捷運化的台鐵車站）」。

再者規劃興建高捷時，美麗島周邊較為繁榮，「40年前高雄捷運還在規畫的時候，高雄大型建設與商圈都在中正路與中山路上」、「建國路太小、太壅塞了，不適合交會，中正路寬敞又是交流道的一級主幹道，也是高雄的金融街，建國路放在其它縣市，完全能當主幹道，但在高雄都在塞，現在地下化是在原台鐵路廊蓋車站，如果在以前要在建國路蓋，根本沒空間蓋站，重點還有建國路一過愛河，完全就沿著鹽埕的邊緣，沒有穿透市區，各種條件都不適合」。