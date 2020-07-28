雖然大部分的人都認為貓咪性格高冷，比較不好親近，但有些貓咪卻非常會撒嬌，再加上水汪汪的大眼睛與可愛的長相，讓不少人都拜倒在牠們的魅力之下，成為死忠的「貓奴」。日前，大陸某間寵物店發生了偷盜事件，2名男子深夜闖入店中偷走了一隻小貓，還興奮地深吸了一大口，讓老闆都看呆了。

這段新聞影片最近在微博上瘋傳，從監視畫面可以看到，有2名男子在深夜時跑到某間寵物店中，在犯案前還興奮地於店外跳舞，隨後便破門闖入寵物店中偷走了一隻才3個月大的俄羅斯藍貓，在離開前還先深吸一口貓咪身上的味道，出去後把貓咪遞給在外把風的同伙，對方也同樣忍不住吸了一口。

老闆看到監視器畫面後相當無奈，指出這隻小貓因為年紀尚小，到目前為止都還沒有洗過澡，所以身上的氣味也會比較濃重一點，對於2名「偷貓賊」深吸一口的動作他表示：「我還是佩服他們，這樣能吸得下去」。

新聞曝光之後，許多網友都覺得相當逗趣，忍不住爆笑，「原汁原味的貓味才過癮」、「愛他就要接受他身上的所有異味」、「喜歡自己買就好了，不要偷嘛」、「貓是人類的木天蓼」、「證實了，貓咪可以發射讓人上癮的腦電波」、「吸貓的快樂你想像不到哈哈哈」。