大學指考考完後，該填寫哪些學校、科系，成為學生最頭痛的話題，有些人會選擇喜愛的科系，有人則是考慮未來發展，有的也可能是聽從父母的指示。日前有一名網友提到，他的學弟指考志願填了台大電機，沒想到卻遭父親指責，認為讀資工較有出路，未來薪水較高，讓他好奇到底哪系才是最優的。

一名網友在ptt提到，大學指考成績出爐後，他的學弟成績優異，幾乎能上台大任何一系，不過他最終選擇電機系，但卻引發他的父親不滿，「一直跟他說『唸台大資工畢業起薪就破百萬了，五年內基本上可以兩百萬，想出國去FAANG(5家美國科技業巨擘合稱)，年薪可以破千萬』」，讓他好奇學弟這樣選錯了嗎？

網友對此看法兩極「沒差好嗎？EE(台大電機)要工作走資工，跨考資工研究所，有吃虧到哪？」、「台灣不注重軟體，唸電機是對的」、「資工很看天分的」、「要出國選資工，要國內選電機」、「電機可以轉資工，資工轉電機難」、「資工很吃天分，業界又只看本事不看出身。台大在這裡並不吃香，反過來台大EE(電機)畢業去竹科的話，IC產業對於新鮮人也多少會看一下畢業學校，或是直接學長幫忙遞學遞履歷」。

還有曾讀過台大電機與資工的網友分析，「你在算OP電子學的時候，資工系在自讀linux kernel，你在算電磁學畫smith chart的時候，資工系在寫編譯器系統程式」，指電機轉資工其實並不簡單，雖然目前有不少人轉成功，但主要是因為工作太缺人，而資工雖比較競爭，但機會較多，相對之下，電機較不競爭，但機會較有限，更建議「如果怕競爭讀電機，那還不如重考醫科」。