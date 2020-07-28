在日本的傳統文化中，家庭主婦經常都會替丈夫和孩子們製作中午食用的「愛心便當」，有些手巧的媽媽甚至還會利用菜色製作可愛的造型便當，讓丈夫與小孩在吃午餐的同時也可以擁有好心情。不過有一名人妻就突發奇想，製作了一個「蟑螂便當」想要惡整老公，沒想到對方卻會錯意，還打電話來道謝，讓網友崩潰直喊：「被閃瞎了！」。

這名人妻在推特「@Mq8lm1ZTPoEbfp2」上分享了這件趣事，她表示自己某天製作了一個「蟑螂便當」想要對老公進行惡作劇，沒想到似乎是手藝不太精巧，老公中午看到後竟打電話回來向她道謝：「謝謝妳做的哆啦A夢便當」，讓她超級傻眼，在文末附上了便當的照片，並不可置信地說道：「這個居然可以看成哆啦A夢？」。

從推主分享照片上可以看到，便當裡就只裝有白飯，和一個用海苔做成的「蟑螂」，但如果翻轉過來將白飯視作臉部，而蟑螂則看成「眼睛」、「鼻子」以及「鬍鬚」的話，確實會有一點哆啦A夢的樣子出現。

網友們看見推文後也都笑翻了，紛紛留言：「妳的老公不是天才哲學家就是IQ突破200了吧！」、「可以對這種低完成度的哆啦A夢說出感謝的老公真是個好人」、「老公的愛很深啊」、「會在午休特別打電話來感謝，是個好丈夫呢」、「大概是因為加了愛…」。