在網路上經常可以看見「貓皇」調皮搗蛋的影片，牠們總是喜歡把好好放在桌上的物品給推到地上，還一臉無辜的模樣，讓飼主看得好氣又好笑。最近，一名外國飼主就捕捉到家中橘貓「做壞事」的瞬間，只見牠將抽屜中的襪子全丟到四周的地上，還想鑽進櫃子中，露出2條白嫩美腿在外面不斷掙扎。

這名國外飼主「laura_mullane」在抖音上分享了這段影片，只見畫面中一隻橘貓站在木製的櫃子前，最下方的抽屜被打開一條小縫，而原本應該放置於裡面的襪子則早已散落一地，橘貓先是稍微觀察了一下抽屜中的狀況，隨後便跳了起來想鑽入裡面，可惜事與願違，抽屜打開的大小似乎無法容納橘貓的屁股，讓牠就這樣倒插在櫃子之中，只有2條白嫩肥美的後腿露在外面不斷掙扎，但就算牠變換再多的角度，都還是無法順利鑽進櫃子裡。

最終，橘貓索性退出、緊盯著抽屜，像是無法理解自己為什麼進不去一樣，小小的背影看起來充滿了許多的困惑和不解，而在後方目睹全程的飼主也忍不住笑說：「牠已經很努力了，但這個男孩實在太胖（chonk）了」。