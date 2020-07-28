在現實生活中我們偶爾會碰上一些「難纏」的人，不知道應該如何去應對他們。最近，推特中就瘋傳一段影片，一隻頑皮的小奶貓不斷地騷擾、攻擊柴犬，讓牠感到非常不耐煩，最終忍無可忍之下，柴犬竟使出「大絕招」，成功阻止了小奶貓再繼續糾纏打擾自己。

日本推主「柴犬リンタロー！さん」家中原本就飼養了一隻柴犬，不久前又領養了一隻可愛的小奶貓來做為柴犬的玩耍伙伴，小奶貓因為年紀還很小，所以非常熱情且調皮，經常會向柴犬哥哥撒嬌或是找牠一起玩耍，不過在影片中，柴犬似乎有些不堪其擾，幾度露出了凶狠的表情，並試圖迴避貓弟弟的攻擊，最終在忍無可忍的情況下才站起身，咬住了身下的地毯將小貓給裹在裡面；推主也透露，柴犬和小貓平常的關係非常好，要大家不要太過擔心。

網友們看到這段影片後都笑翻了，紛紛留言：「柴柴好聰明！」、「有點霸道總裁的感覺」、「小貓蛋糕卷」、「柴柴總是奇思妙想」、「因為咬小貓的話可能會讓牠受傷，所以才選擇捲起來的方式吧，看起來很好玩～」、「必殺！貓捲餅攻擊！」。