許多人都擁有一夜致富的夢想，但能夠成功實現的機率卻非常的小，除非擁有了絕佳的運氣！印度一名男子花了200盧比（約新台幣80元）租了一塊無人開採的荒地，沒想到竟讓他接連挖出了兩顆鑽石，其中一顆甚至還是要價500萬盧比（約新台幣200萬）左右的10克拉鑽石！

(影片來源/YouTube/Dainik Jagran)

根據當地媒體報導，今年35歲的阿南迪（Anandilal Kushwaha）僅用了200盧比租下這塊土地，租任期間為6個月，他還雇用了其他8名員工幫忙他一起開採鑽石，沒想到在本月14日時，他先是挖到了一顆0.7克拉的鑽石，22日又再度挖到了另外一顆10克拉的鑽石，據當地礦產資源部的官員表示，這顆鑽戒暫時存放於他們的辦公室中，將在未來舉行拍賣，鑽石的價格很可能會達到500萬盧比左右。

對此，阿南迪感到又驚又喜，「我很開心可以在疫情期間發現這顆鑽石，一切都是上天的恩賜」，他也透露自己將會和其他8名員工評分鑽石拍賣後所賺得的錢，感激地表示因為有大家共同的努力他才能擁有這顆珍貴的鑽石，而他會把自己的那部分錢使用在兒女的教育以及家庭的需求上，未來也承諾會繼續承租這塊土地。