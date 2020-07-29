作者是清潔公司負責人，公司業務從居家清潔到凶案的特殊清潔都能處理。本書的所有內容都是他從命案現場最前線的的清潔工作中，所彙整出來真實案例紀錄。在多年的職業生涯中，他也想曾過要放棄而另謀高就。但在歷經幾次印象深刻的工作經驗後，他告訴自己：「堅持，是為了用心對待每一個生命的離去，將句點完美歸零，迎來新生的契機。」於是「這份工作」他堅持下來了！

而此次有機會用文字來分享這些清潔工作經驗，並從中讓讀者知道許多發人省思的人生故事，

則是作者在從事這項工作之後最想做的一件事。

最後，作者還想對那些來不及訴說人生故事的朋友說一句：「離開前的祢，好嗎？希望最後一次的服務祢能滿意。」

【精彩書摘】

錢可以買到很多享受，但快樂與否跟錢沒有絕對關係。

我們接過很多案件，背後原因很多，為錢、為感情，最近越來越多是憂鬱症。要知道憂鬱症的人很容易自己越想越想壞，什麼都往壞的地方想，往死裡想，最終逼死自己。

就曾接過這樣的案件在新竹，往生者的老婆是公司高階主管，長年外派在國外工作，非常幹練，往生者自己定居新竹，小孩則在台北當工程師，有自己的家庭。一家經濟狀況可說是相當富裕，生活條件非常好。

但就算是物質上沒有任何要擔憂的地方，但苦於往生者本身有憂鬱症，生這樣的心病是很難從生活中找快樂。

這案件，由於家人間聯繫頻率並不緊密，所以發現得晚。

鄰居其實早早就有聞到味道，但因為不知道緣由，所以也都只是莫名其妙，找不到臭味來源。

這往生者會被發現，是在國外工作的妻子怎樣都連絡不到先生，於是委請女兒回家一趟去看一下爸爸的狀況，但因為女兒自己也沒有鑰匙，所以聯絡消防隊從住所二樓陽台落地窗，直接破窗而入，而往生者在家中樓中樓的樓梯上，自己上吊身亡。

當我到現場跟往生者妻子了解案件狀況和說明作業流程時，才知道往生者本身罹患憂鬱症，雖然有吃藥物控制，但還是不免會想東想西，然後什麼都往壞的方向去，但沒想到會選擇在家輕生。說到這兒，妻子表情沉重似乎有些自責。可這類病患若能有人可以多多陪伴是比較好，但他們的心緒本來就不容易照料，所以只能安慰家屬不要過於苛責自己。

到現場清理時，發現住家陽台窗戶整片一直是沒有的，問過家屬才知道當房子成了凶宅，家屬所要面對的心酸事真不少。

他們住的華廈一共五樓，每層兩戶，頂樓是住建商。要將大體運出家的時候，卻遭建商阻撓，原因是，如果他們將大體從電梯運下去，這樣整個運送路線，包含建商自己也會使用到的電梯，讓人感覺很晦氣。之後建商為了不讓家屬使用電梯，還將電梯鎖住，不讓家屬使用，就是擔心大體在搬運過程會將電梯弄髒，影響建商自己的權益。

先前提到家屬因為沒有鑰匙於是找消防局破窗入屋，後來又因建商阻撓以致家屬被迫將大體從被破壞的窗戶運出去，窗戶因此放著毀損的樣子，好一段時間。後續女兒在處理玻璃窗時，曾委託我希望我幫忙找廠商，將窗戶玻璃補回來，這對我沒差，還有生意做，只是這對委託人麻煩，因為想補回玻璃找當地店商就好，可女兒說她有問過就住頂樓的建商，但建商要她不要找新竹當地的玻璃行，要她去台北找師傅，因為怕房子變成凶宅的事情傳出去，影響整棟樓的房價。

女兒說在處理整個事件的過程中，當然也有熱心的鄰居協助，多數是事不關己，但也有態度是覺得晦氣的，這些她感受在心中，其實都是可以理解，但已經是懷著難受的心情處理親人的身後事，過程中還被建商以異樣眼光對待，真的不好受。所以她自己是嫌麻煩選擇最利他人的方式，就希望做到不影響別人權益，因此她最後還是特地委託我，來處理玻璃的事，別讓自己親人的往生，影響別人的權益。

(本文摘自《命案現場清潔公司》/台灣東販出版)

憂鬱死-有錢也感受不到快樂。(圖/台灣東販提供)

【作者簡介】

得第一環境維護公司

從居家室內環境淨化到重案事故的現場清潔等，都是我們的業務範圍。之所以可以做到令客戶信服的清潔，是由於擁有科技化空氣淨化殺菌、異味分解的專業。這然而份工作最困難的並非清掃看的髒污與垃圾，而是以過人膽識與耐心去處理難以捉摸人心。

《命案現場清潔公司》/台灣東販出版

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