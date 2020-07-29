動物有時突如其來的動作，看在人類眼裡雖然很可愛，但其實有可能是牠們的威嚇姿勢。日本靜岡縣伊豆動物園（伊豆シャボテン動物公園），以仙人掌及可愛小動物為特色，日前園區內的南美小食蟻獸，竟做出大字形飛撲擋路，模樣讓不少人直呼可愛。

小食蟻獸「TOTO」沒走幾步，便會停下來，隨後站起來擺出大字形，彷彿想將前面的人擋下來，下巴還微微抬高，好像在說「給我等一下，想過去就得先過我這一關！」，期間飼育員試圖幫牠擦背，反而嚇到小食蟻獸，使牠又站起來做出大字形的姿勢，不過下一秒疑似聞到飼育員的味道，瞬間抱住他的腳，反差萌超可愛。

實際上，食蟻獸擺出的大字形，就是牠們的「威嚇姿勢」，由於姿勢非常特別，與食蟻獸外型形成呆萌的感覺。食蟻獸性格雖溫馴，但仍會有攻擊行為，在2010年曾有一名75歲老翁，狩獵期間遇到受驚嚇的大食蟻獸，導致老翁被尖爪劃破動脈血管，最終流血死亡，因此在觀察動物時，還是要保持適當距離，不只是保護自己，也是尊重動物。