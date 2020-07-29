老鼠能與狗成為好朋友嗎？美國芝加哥(Chicago)一名飼主，在家養了一隻荷蘭牧羊犬(Dutch shepherd)，與數隻的小老鼠，原以為牠們會不合，沒想到狗鼠之間竟產生深厚情誼，老鼠甚至經常會鑽進牧羊犬的嘴裡，完全不害怕被吃掉，神奇的相處模式，讓5萬人嘖嘖稱奇。

在 Instagram 查看這則貼文 Osiris (and his friends!)（@osirisandfriends）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 26 日 上午 5:59 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Osiris (and his friends!)（@osirisandfriends）分享的貼文 於 PDT 2016 年 4月 月 16 日 上午 9:10 張貼

飼主Mickey alice kwapis是一名藝術家，專做珠寶設計與動物標本，她養了一隻荷蘭牧羊犬Osiris，還有2隻兩鼠，分別是Pocket及Riff，從小生活在一起的牠們，老鼠也並不害怕巨大的牧羊犬，有時甚至還會鑽進牠的嘴裡玩，從外人眼裡來看，生怕Osiris一不小心，就會把老鼠好友咬死。

在 Instagram 查看這則貼文 Osiris (and his friends!)（@osirisandfriends）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 17 日 上午 9:12 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Osiris (and his friends!)（@osirisandfriends）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 16 日 上午 7:58 張貼

不過Osiris性格溫馴，老鼠好友Pocket及Riff鑽進牠嘴裡，不只是為了玩，還是為了幫牠清潔牙齒，而Osiris也都小心翼翼的讓鼠友進嘴裡玩耍，形成非常可愛的畫面，飼主還幫牠們創了IG粉專，吸引5.2萬人追蹤，不過由於老鼠壽命較短，最後一隻老鼠Pocket於去年6月中過世，飼主Mickey便不再跟新貼文，表示未來也不會養老鼠，因為面對生離死別，她實在是承受不了。