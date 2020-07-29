不少人長大之後容貌都會出現的劇烈變化，但以下的例子根本就是抱錯了吧！日本一名網友前幾年收編一隻小白貓，沒想到隨著年齡的增長，小白貓的毛色竟然越來越深，最後幾乎變成全黑，讓該網友笑稱「是貍貓換太子嗎？」

日本一名網友beckham1713幾年前飼養了一隻藍色眼睛的小奶貓，並取名為「豆沙」。豆沙剛帶回家的時候全身雪白如麻糬一般，但臉部、耳朵、四肢、尾巴等部位的毛色卻隨著年歲開始越來越深，最後竟變成如烤焦吐司一般的驚喜色，僅剩臉部鬍鬚處和腳掌是白色的，和日本當地很有名的原生動物貉（たぬき，經常被誤稱為狸貓）很像，忍不住驚呼「怎麼從白貓變成貉了！」

事實上，豆沙是有著「貓界變色龍」之稱的暹羅貓品種，牠們體內負責生產色素的「酶」含有一個突變，突變的酪氨酸酶因為不耐熱，在正常的體溫下無法運作，但深色色素能在身體溫度較低的部位如四肢、臉部與尾巴生效。此外，也會受外在溫度的影響，越冷越黑，越高溫越白，還有年齡越大也可能越黑。