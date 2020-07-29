台灣電影沒落一段時間後，直到2008年《海角七號》上映，國片又再度受到關注。日前一名網友提到，由於台灣拍攝電影的經費跟市場等因素，因此拍出的國片作品品質不一，好奇其他人心中最神的國片是哪一部，而不少人則表示，早期台灣片不只有劇情，還富有意義。

一名網友在ptt提到，電影《海角7號》上映後，也使國片蓬勃發展，但礙於經費與市場的關係，導致電影作品品質不一，有些甚至是票房慘賠，而在他心中，最神國片為《魯冰花》，因此好奇詢問「各位覺得，你這輩子看過最好看的國片是什麼？」。

電影《魯冰花》至今仍深受觀眾喜愛(圖/本報資料照片)

不少人回應「血觀音，無敵好看」、「大佛普拉斯」、「誰先愛上他的，男女主角都超級會演」、「大俠梅花鹿！天然景禽獸裝，這才是神片」、「李安三部、嫁妝一牛車、養鴨人家跟海角七號」、「兒子的大玩偶。記得是小時候在學校視聽教室看的」、「動畫電影國片大推『魔法阿嬤』」。

多數人認為，早期的國片較好看，且不少作品帶有社會諷刺性質，其中「魯冰花、號角響起」最多人喜愛，片中劇情、台詞都非常經典，「魯冰花真神，畢竟劇情、演技、教育意義都有」、「號角響起、魯冰花都很神，說明真實狀況」、「魯冰花台灣縮影啊！」、「放到現在的大學入學方式，還是有錢人家的小孩，什麼都比較會」、「魯冰花、悲情城市，台灣人的苦與真」。