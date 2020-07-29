天氣真的太熱拉！日前才有民眾因為忘記冰土雞蛋孵出小雞，近日又有女網友買的鵪鶉蛋因為不小心放太久，竟一口氣孵出20隻鵪鶉寶寶，讓全家人嚇傻。該網友將影片和照片PO上網後，毛絨絨的鵪鶉寶寶讓網友全都融化，一下子全被認養光。

雲林一名女網友在臉書社團「西螺囝仔」發文，表示日前家裡買了一盒鵪鶉蛋準備煮來吃，結果因忘記就這樣放了10幾天，3天前聽到廚房有怪聲，前往查看竟發現孵出鵪鶉寶寶，之後幾天陸續又有好幾隻破殼而出，總計約20隻，其中有2隻不幸沒有活下來。這起突發狀況殺的全家人措手不及，只能先安置在保麗龍箱內照顧，該網友也在貼文中求救「請問有人要認養嗎？該怎麼處理比較好？」

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛留言「太強了吧」、「養大，讓他們生蛋，粉會生哦！」、「我也想買回來放看看！好驚喜喔！請問在哪買的呀！」、「好可愛哦」、「買蛋送鵪鶉，你賺到了」、「好療癒」、「把牠們養大，就有吃不完的鵪鶉蛋」。而貼文發出後，所有的小鵪鶉都被已經被認養完畢。