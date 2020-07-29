婆媳關係是不少家庭重要議題，失和狀況若是太嚴重，甚至會導致夫妻離婚。大陸江蘇一名媳婦，日前與婆婆發生糾紛，竟將已安葬的亡夫骨灰盒挖出，並放於婆婆的門前，氣憤的說「個個都認為大逆不道，只有搬出來了」，誇張行徑讓村民都看傻眼。

綜合陸媒報導，揚州市廣陵區李典鎮伏固村一戶人家發生婆媳糾紛，龐姓媳婦竟與兒子破壞墳墓，將仲姓丈夫的骨灰盒挖出，隨後又放於劉姓婆婆的住處門前，詭異舉止引發村民熱議。而媳婦表則表示，「個個都認為大逆不道，只有搬出來了，事就來了，就有人來給我解決這個事了」。

原來是仲姓丈夫去年底，在廣東工作時意外過世，最終龐姓妻子獲賠償150萬元，卻引發劉姓婆婆不滿，提告要求平分這一筆賠償金，而法院審理後，判她可分到35萬多元，龐姓媳婦並不願意，表示「只要用在你老太太身上，哪怕150萬全用掉，我都願意。但是你們告訴我，會不會把35.7萬就這樣給她擺到老大(丈夫的哥哥)那邊」。

劉姓婆婆及仲姓大哥則極力否認，表示兒子過世，她需靠這一筆錢過生活，婆媳雙方因此鬧翻，親友也不願幫忙調解，龐姓媳婦便與兒子砸壞墳墓，並取出丈夫的骨灰盒，放在了婆婆的門口前，以此方法或關注，也引發眾人撻伐，而媳婦決定退一步，先將錢交由中間人保管，但卻遭婆婆拒絕。當地司法所人員則表示，劉姓婆婆精神正常，因此龐姓媳婦應按判決執行，未來將繼續調解。