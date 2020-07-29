美國堪薩斯州（Kansas）一名女子，去年在當地一間寵物店，發現了一隻奄奄一息的黑金魚，由於生病而沉在魚缸裡一動也不動，毫無活力的模樣，也導致沒有顧客願意買牠回家養，讓她感到有些不忍，因此便買牠回家飼養，原以為會沒希望救活，沒想到1年後，金魚脫胎換骨，身體甚至還變顏色。

30歲的萊西（Lacey Scott）去年，在寵物店裡發現一隻10歲金魚，原本在一戶人家的人工池塘生活，因緣際會下來到寵物店，不過因生病的關係，導致牠奄奄一息，始終沉在水族箱底，幾乎難以游泳，萊西表示這是她見過最悲傷的魚，眼睛呈現混濁且毫無生氣，彷如已失去任何希望。

在 Instagram 查看這則貼文 Lacey Scott（@heretherebesculptures）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 29 日 下午 5:05 張貼

萊西堤到「我忘不了牠，無法忍受一條魚浪費如此長的時間，並在寵物店裡度過一生」，最終選擇將黑金魚買回家，並取名為蒙斯特羅（Monstro），並在家裡設「魚醫院」，水中加入魚缸鹽，之後還購買了幾條魚作伴，起初非常勤於換水，餵食最優質的飼料，為了提供最優質的環境，黑金魚才有康復的希望。

萊西表示「一個月之內，我發現牠在短時間內，開始再次游泳，而那時我也已經愛上牠了」。而蒙斯特羅身體也產生驚人變化，不僅身體變大、變強壯，外觀顏色也從原本的黑魚變成橘色魚，多虧萊西的細心照料，給牠全新的生活，萊西的善行也讓許多人非常感動。