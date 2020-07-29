在台灣葬禮上經常可以看到有人送罐頭塔當作奠儀，有網友就對這個本土發展出來的特殊喪葬文化十分好奇，在網路上發起討論。有網站也對此做出詳細的解答和介紹，沒想到此事竟和100多年前的「鳳梨王」葉金塗有關。

有網友在PTT八卦板以標題「罐頭塔擺出來幹啥?」發文，表示台灣葬禮經常可以看到旁邊擺放的罐頭塔，想知道這個台灣獨有的文化是從哪裡開始的，又有什麼特殊的意義，便好奇問道「有沒有罐頭塔擺出來幹啥的八卦?」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言表示「結束後大家分一分喝啊」、「我猜啦，可能覺得比功能相近的花圈實用」、「只知道告別式結束罐子拆掉~保麗龍還要還回去~」、「和台灣經濟發展過程有關吧，罐頭曾經是台灣外匯重要來源。」臉書社團「每日一冷」就曾介紹過罐頭塔起源的幾種說法，有一說是以前辦喪事時親友會提供食物當祭品，因為罐頭種類多又方便是很適合的祭品選項之一。另一說是以前罐頭種類不多，大多以柴米油鹽醬醋茶為主，親友擔心喪家處理後事太忙，送這些東西有幫他們「顧厝」之意，也方便準備跟保存。最後一說是跟100多年前因出口鳳梨罐頭在商場上叱詫風雲的「鳳梨王」葉金塗有關，他當年因鳳梨事業致富，有一段時間出口銷量甚至是世界第一，因此他過世時，有不少人將鳳梨罐頭塔當作他喪禮的祭品，被認為是全台第一個出現的罐頭塔。