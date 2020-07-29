俗話說：「良藥苦口」，不管是吃中藥還是西藥都逃不過吃「苦」的命運，就連動物們生病的時候也不例外。最近，在網路中瘋傳著一段影片，外國一隻小奶狗第一次體驗吃藥，沒想到在細細品嘗過味道後，牠立刻被苦到表情猙獰，還不斷吐出舌頭、張開嘴巴，可愛的模樣讓大家看得是又好笑又心疼。

這段影片被分享到論壇《Reddit》上，並標明了這是這隻小奶狗第一次吃藥的畫面，只見一名主人將小奶狗握在手中，另一名主人則拿著針筒將液態的藥推進牠的口中，這隻小奶狗先是伸出舌頭舔了舔，隨後就感受到一陣苦味竄出，開始露出了猙獰的表情，吐著舌頭不斷張開嘴巴，身體還持續地顫抖著，主人看到後又覺得有趣又感到一陣心疼，無奈地說道：「你必須吃這個…」。

網友們看見影片後也都忍不住笑了，紛紛留言：「苦的非常明顯，我都覺得苦了」、「我看出來這個藥有多苦了」、「狗：『我絕對不會再上當了』」、「給牠喝點水吧！」、「這是所有生物對藥都會有的反應」、「應該給牠吃點小點心讓他知道吃藥是件好事，還可以擺脫那討厭的味道」。