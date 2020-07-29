狗的精力相當旺盛，需要主人經常陪牠們散步、玩耍來消耗，而年紀小的狗狗更是活力充沛。外國一隻可愛的黃金獵犬因為貪玩多在外面待了2分鐘，結果就被主人狠心鎖在門外，牠回過神後立刻跑到門前，站起身用自己超萌的肉掌瘋狂抓玻璃求饒，無辜的小眼神讓網友們看到後心都融化了。

這名飼主「babybellatrixx」養的黃金獵犬名叫貝拉（Bella），某天牠在家中的庭院玩耍，卻因為多貪玩了2分鐘的時間，而被主人狠心鎖在了門外，等到貝拉反應過來之後才發現事情大條了，立刻站起身趴在門上，用自己超萌的肉掌狂抓玻璃，還睜著一雙水汪汪又帶有無辜委屈的眼睛盯著主人看，似乎在告訴他：「拜託，快放我進去吧」。

貝拉可愛的模樣融化了不少網友的心，大家也紛紛留言幫牠求饒：「拜託讓牠進去吧…」、「我的天啊，牠也太可愛了」、「我已經融化了」、「趕快幫牠開門啦～」、「可愛的小狗狗」。