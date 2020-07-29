放屁是人體正常的生理現象，但放屁該有的禮儀，還是需要面面俱到，不然就像這隻阿金一樣，就算你是飼主，別想人家給你好臉色唷！

在 Instagram 查看這則貼文 Finley（@golden_huck_fin）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 24 日 上午 7:29 張貼

美國一名女飼主經常在IG帳號「golden_huck_fin」分享黃金獵犬Finley的日常，影片中可見，原本對著女飼主一臉燦笑的Finley，在聽見一聲響徹雲霄的「噗哧」聲後一秒臭臉，表情逐漸母湯的細微變化，全在鏡頭前展露無遺，彷彿是在向鏟屎官控訴「妳放屁要先說啦！」

仔細看，Finley聽到飼主的放屁聲後，原本開心的燦笑表情，被隨之而來的驚慌取而代之，就連呼吸也因為不敢用鼻子大力吸氣，而改用嘴巴替代，就怕被「毒氣」臭暈。

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「一臉萌」、「逐漸母湯的表情太有戲了」、「至少牠沒有烙跑」、「阿金：妳聽到了嗎？這絕對不是本汪放的，別誣賴我」、「不小心看了好多遍」。