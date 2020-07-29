在工作累的時候寵物是最佳的療癒小幫手，看著牠們可愛的模樣或是逗趣的舉動總能一下子就紓解我們心目中的所有疲累。日本一名推主因故必須在家工作，當他正心煩意亂的時候家中的橘貓突然跳上影印機討摸，他就順手按下了影印鍵，印出了一張超高清的肉球照，然而網友反而注意到其他的亮點，全都笑歪了。

這名推主「@ichigopants48」在本月24日分享了自家愛貓的照片，他在文中寫道自己在家工作，必須處理非常大量的文書類檔案，然而就在他感到最累的時候，家裡的橘貓為了討拍跳上了影印機，而他也就這樣按下了影印鍵，最終印出了一張相當清晰的肉球照。

可愛的肉球讓網友們立刻暴動了，大家紛紛留言：「我想要收藏肉球照的副本」、「肉球好漂亮好可愛啊～」、「這是完美的肉球！」、「肉球太讓人驚嘆了」；不過也有人注意到了照片中的其他亮點，由於橘貓在當時採坐姿，因此屁股部位的器官在上面也都無所遁形，「這畫面怎麼好像有點…」、「後面那兩顆也太鮮明了吧」、「有點太性感了」。