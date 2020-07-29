身為中文的使用者，平常寫字的時候都相當自然，並不會仔細思考每個一字背後所隱含的意義或故事，而這些對於外國人來說又更加困難。日本一名教漢字的老師最近就在推特上以有趣的圖文解說，來揭開「烏」這個字為何比「鳥」少一筆劃的原因。
這名日本老師「Kayo sensei」於推特中發文，提到漢字「烏」和「鳥」雖然外型相似，但兩者之間存在著一筆劃的差異，其背後的原因就是「鳥」字中間的那一橫，其實代表著鳥這個動物的「眼睛」，而烏鴉因為全身的毛色都是黑色的，讓人沒有辦法一眼就看清楚牠的眼睛，於是就將「鳥」字省去那一橫，來表示這個現象。
有趣的原理讓這則推文發布至今已超過3萬人按讚，大多數的網友對此都感到非常神奇有趣，紛紛留言：「非常有趣和酷的小知識，還很實用！」、「我一直不知道為什麼烏中間沒有那一橫，這樣的說明讓我很容易理解！」、「這也太可愛太有趣了吧」、「我愛這種說文解字！」、「太聰明了！我再也不會搞錯這兩個字」。
文章來源：Twitter/@kayoshodo
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。