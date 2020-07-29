身為中文的使用者，平常寫字的時候都相當自然，並不會仔細思考每個一字背後所隱含的意義或故事，而這些對於外國人來說又更加困難。日本一名教漢字的老師最近就在推特上以有趣的圖文解說，來揭開「烏」這個字為何比「鳥」少一筆劃的原因。

A kanji of crow is one less horizontal stroke compared with a character of bird.



Why??



This horizontal stroke express their eyes, but we can't find where crow's eyes are because they are all black.



So, the kanji of crow has no eyes（one horizontal stroke) in it.🤗 pic.twitter.com/ydRxyJFQja — Kayo [email protected] is easy! (@kayoshodo) July 22, 2020

這名日本老師「Kayo sensei」於推特中發文，提到漢字「烏」和「鳥」雖然外型相似，但兩者之間存在著一筆劃的差異，其背後的原因就是「鳥」字中間的那一橫，其實代表著鳥這個動物的「眼睛」，而烏鴉因為全身的毛色都是黑色的，讓人沒有辦法一眼就看清楚牠的眼睛，於是就將「鳥」字省去那一橫，來表示這個現象。

有趣的原理讓這則推文發布至今已超過3萬人按讚，大多數的網友對此都感到非常神奇有趣，紛紛留言：「非常有趣和酷的小知識，還很實用！」、「我一直不知道為什麼烏中間沒有那一橫，這樣的說明讓我很容易理解！」、「這也太可愛太有趣了吧」、「我愛這種說文解字！」、「太聰明了！我再也不會搞錯這兩個字」。