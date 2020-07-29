位於台灣東北部的宜蘭好山好水，充滿田園風光及生態景點，是不少都市人遠離塵囂的好去處。不過就有網友好奇，宜蘭究竟是東部還是北部？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人解答「真實劃分」，打破不少人的既定認知。

原PO今（29日）在臉書社團《爆系知識家》PO文問道「宜蘭到底是算東部或是算新北北？」

貼文一出隨即掀起熱議，但網友意見紛歧，有一派人認為「東部」、「以基隆為界，到基隆還算北部，進入宜蘭算東部」、「宜花東啊，算東部」、「基隆才是北北基，宜蘭已經是宜花東了」。

但也有人表示，「東北啊，有問題嗎？」、「宜蘭就宜蘭，不覺得算東部，個人覺得是北部」、「隧道開通以後就算北部吧」、「這論點我贊成！北北基宜我都會當日來回，當成一日生活圈」。

另外，有一位專業網友則解答，「在地理位置區分來說屬於東北部，在氣象分區來說算東部，在行政區域來說屬於北部」。事實上，宜蘭在日治時期全境屬臺北州，戰後才獨立設縣。行政院國發會將其劃歸為臺灣北部區域；而交通部中央氣象局則將宜蘭劃歸為臺灣東部區域。