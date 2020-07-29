大自然中有著弱肉強食的殘酷法則，若是命在旦夕的動物來尋求你的幫助，你會選擇伸出援手嗎？阿拉斯加一名開觀光船的大叔日前目睹了虎鯨追殺海獺的場面，正在為可憐的海獺提心吊膽的時候，牠卻突然跳上了他的船，還露出無辜可憐的表情像是在向他求助，讓大叔看了以後心瞬間融化。

根據《每日郵報》報導，37歲的約翰（John Dornellas）於阿拉斯加提供遊客們乘船遊覽，在本月26日時，他目擊了一隻虎鯨正在追殺海獺的畫面，而且這場追擊戰還逐漸朝著他的船隻靠近，最終海獺跳上了船求生，而虎鯨則不斷在船隻周圍徘徊，這一切都讓約翰相當震驚，不斷地狂喊著：「我的天啊！」。

不久後，海獺看海面平靜許多，於是回到了水中，但卻發現虎鯨仍在附近又跳回了船上，約翰透露海獺往返海中與船隻的行為大約4次，最終牠選擇待在船上不願再離開。對於這次神奇的經歷，約翰覺得相當幸運，表示剛完成一趟14天的旅程，不管生理還是心理都很疲憊，但這個事件卻讓他再度恢復了力量，「我無法計畫或安排這次的遭遇，所以更加感到謙卑與感激」。